На Одещині у нарузі над місцями поховань військових викрили малолітніх хлопців

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо: 16 лютого голова Курісовської громади Березівського району повідомив у поліцію, що на місцевому кладовищі невідомі особи пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів.

Співробітники територіального відділу поліції оперативно встановили, що до події причетні двоє 13-річних місцевих хлопців, які напередодні вдень бешкетували на цвинтарі.

Сім’ї, в яких виховуються підлітки, перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Наразі слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України. Йдеться про наругу над місцем поховання особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії рф.

«В рамках провадження слідчі встановлюють всі обставини події, в тому числі суму матеріального збитку, спричинену рідним загиблих. Після закінчення досудового розслідування до суду будуть направлені клопотання щодо прийняття примусових заходів виховного характеру відносно малолітніх правопорушників, оскільки вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Також за рішенням суду розглядатиметься питання щодо притягнення до відповідальності батьків хлопців за невиконання обов’язків щодо їхнього виховання, яка передбачена статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – зазначив начальник Березівського районного відділу поліції Микола Древов.

Березівський районний відділ поліції Одещини