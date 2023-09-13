Поліція встановила особу, причетну до підпалу автомобіля в Кременчуці

Слідчі та оперативники Кременчуцького райуправління поліції встановили обставини загоряння автомобіля, що сталося близько 5-ї ранку 10-го вересня по вулиці Івана Приходька у Кременчуці. Також поліцією встановлено причетну до правопорушення особу.

Денис Булітко, начальник відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції, зазначив: «Під час першочергових слідчих дій поліцейськими встановлено, що підпал автомобіля «ВАЗ», який належить місцевому чоловіку, 2001 року народження, здійснив 26-річний місцевий мешканець. Наразі з фігурантом проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)