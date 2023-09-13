Поліція встановила особу, причетну до підпалу автомобіля в Кременчуці

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Слідчі та оперативники Кременчуцького райуправління поліції встановили обставини загоряння автомобіля, що сталося близько 5-ї ранку 10-го вересня  по вулиці Івана Приходька у Кременчуці. Також поліцією встановлено причетну до правопорушення особу.

Денис Булітко, начальник відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції, зазначив: «Під час першочергових слідчих дій поліцейськими встановлено, що підпал автомобіля «ВАЗ», який належить місцевому чоловіку, 2001 року народження, здійснив 26-річний місцевий мешканець. Наразі з фігурантом проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру».

на полтавщині поліція встановила особу, причетну до підпалу автомобіля в кременчуці

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області
(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)

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