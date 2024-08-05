На Одещині викрито афериста, який «торгував» вигаданими посадами у ДВБ

Зловмисник за 8 000 доларів обіцяв влаштувати на роботу до одеського підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції. Планам ділка завадили оперативники цього ж підрозділу. Тепер чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Оперативники одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили чоловіка, який вихвалявся своїми уявними зв’язками у главку обласної поліції та Міністерстві внутрішніх справ, і запевняв, що нібито може влаштувати людину в обласне управління внутрішньої безпеки поліції.

Встановлено, що «торгувати» посадами у правоохоронному відомстві вирішив 41-річний місцевий мешканець, який у минулому працював інспектором чергової частини обласного управління Державтоінспекції. Після звільнення з міліції чоловік заробляв на життя тим, що брав гроші за нібито вирішення дрібних питань у різних держустановах та вже мав проблеми із законом.

У розмові із знайомим аферист за 8 000 доларів пообіцяв «домовитись» за працевлаштування. Для переконливості сказав надати йому резюме та частину грошей – ніби для передачі високопосадовцям відомства.

Правоохоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку під час отримання частини від домовленої суми – 4 500 доларів.

Слідчі поліції Одещини оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За продаж уявного «крісла» у підрозділах поліції зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України