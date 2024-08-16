На Одещині затримали групу молодиків, які на замовлення ФСБ підпалювали релейні шафи

Двом 18-річним товаришам та їхній 15-річній спільниці інкримінують здійснення диверсій. Окрім підпалів релейних шаф, вони ще й фіксували результати обстрілів та наносили антидержавні надписи. Зловмисникам загрожує довічне увʼязнення.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно зі слідчими обласного управління Служби безпеки України затримали трьох жителів Одеси – підлітків 15 та 18 років – під час диверсії. Вони вчергове намагалися підпалити релейну шафу, обравши віддалений відрізок колій без освітлення.

Спілкування з ворожими спецслужбами відбувалося через соцмережі. Щоби нанести шкоду обороноздатності України, отримати розвідувальну інформацію про розташування об’єктів, підліткам надсилали завдання. У даному випадку йдеться про підпали релейних шаф на залізниці, фіксування результатів обстрілів, дискредитування роботи ТЦК. Після отримання підтверджуючих доказів виконання замовлення зловмисники отримували від своїх російських кураторів незначну винагороду.

Усім затриманим оголошені підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Тепер двом 18-річним юнакам та 15-річній спільниці може загрожувати довічне позбавлення волі. Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України