На Одещині затримали трьох молодиків, які скоїли розбійний напад на сусіда

Подія трапилася в Дальницькій ОТГ близько пів на другу ночі. Зловмисників затримали по гарячих слідах і помістили під варту.

Молоді чоловіки 19-ти, 20-ти та 26-ти років вживали вдома в одного з них алкогольні напої і під дією оковитої вирішили піти до 42-річного чоловіка, що живе по сусідству. Зловмисники вибили вхідні двері до оселі громадянина, який на той час уже спав, зайшли до помешкання і почали душити господаря так, що той втрачав свідомість.

В помешканні потерпілого молодики нічого цінного не знайшли і пішли геть, забравши лише музичний центр.

Чоловік звернувся до поліції. Заявнику надали першу медичну допомогу, госпіталізація йому не знадобилася. Правопорушників правоохоронці затримали в той же день за місцем мешкання. У тому, що сталося, вони звинувачують оковиту. Втім стан алкогольного сп’яніння не виправдовує вчинки людей, а є обтяжуючою обставиною вчинення злочину.

Слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили молодикам про підозру в розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

На час досудового розслідування підозрюваних помістили під варту. Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 2