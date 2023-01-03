У Херсоні затримали ексочільницю «філії російської залізниці», яка допомагала перекидати в Україну військові ешелони РФ

Служба безпеки викрила ще одну пособницю ворога у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Зловмисницею виявилась колишня посадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації. Там вона очолила створене агресором «предприятие промышленного железнодорожного транспорта «Херсонской железной дороги».

На цій «посаді» допомагала ворогу налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті.

Насамперед зловмисниця сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до тимчасово захопленої частини Херсонщини.

Також вона організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачу країні-агресору.

Крім цього, вона особисто закликала місцевих жителів підтримати російських загарбників і вступати до лав окупаційної установи.

За це обіцяла лояльне відношення з боку рашистів та виплату «зарплат» в російських рублях.

Після звільнення обласного центру співробітники СБУ затримали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору)

Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму і Головного слідчого управління Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України