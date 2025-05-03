На Одещині затримали зловмисника, який пограбував підлітка з інвалідністю

Слідчі вилучили викрадене майно у фігуранта та повідомили йому про підозру. За скоєне правопорушнику загрожує ув’язнення.

На спецлінію 102 звернулася 54-річна жителька Мологівської громади та повідомила, що невідомий чоловік на одному із кладовищ райцентру штовхнув її 14-річного сина, який має вади слуху та мови, і відібрав у нього велосипед.

Оперативники протягом години встановили та розшукали правопорушника на одній із вулиць Білгорода-Дністровського, коли він їхав на викраденому двоколіснику.

Як повідомив начальник районного відділу поліції Павло Бобчинський, зловмисником виявився 24-річний місцевий житель, що має судимість за незаконне поводження зі зброєю і в суді відносно якого знаходиться обвинувальний акт за майновий злочин. Він зухвало пограбував хлопця з інвалідністю, бо той не міг чинити опір та кликати на допомогу сторонніх людей.

Слідчі повернули велосипед потерпілому, а правопорушника затримали у процесуальному порядку. На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Згідно з частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини