На Охтирщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

Поліцейські встановлюють обставини смерті місцевого мешканця та джерело походження вибухового пристрою.

До чергової частини Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про спробу самогубства, вчинену 44- річним чоловіком.

Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що потерпілий висловлював наміри покінчити життя, а вранці вийшов з подвір’я свого домоволодіння та підірвав гранату. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік цього ж дня помер у лікарні. Інші люди, на щастя, не постраждали.

Правоохоронці звертають увагу громадян, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв несе загрозу не лише для них самих, а і для їх оточення, особливо якщо потраплять до рук дітей. Окрім можливих летальних наслідків, нелегальне зберігання заборонених законом предметів передбачає кримінальну відповідальність.

Відділ комунікації поліції Сумської області