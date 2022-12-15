На Вінниччині суд довів винуватість неодноразово судимого киянина у вбивстві чоловіка

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав достатніми додані прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури докази та визнав раніше неодноразово судимого, у тому числі за умисне вбивство, 46-річного жителя м. Києва винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

Прокурором доведено, що обвинувачений у січні 2021 року на ґрунті ревнощів завдав численні удари кулаками та ногами жителю одного із сіл Могилів-Подільського району, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких чоловік помер у лікарні.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів обвинуваченого судом визнано винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Вирок законної сили ще не набрав та може бути оскаржений сторонами в апеляційному порядку.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури