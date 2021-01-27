На отриманні хабаря спіймали директора одного з підрозділів «Вінницяобленерго»

Чиновник вимагав у вінничанина хабаря за підключення його приватного помешкання до електромережі

27 січня слідчі поліції спільно з працівниками УСБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Бершадської місцевої прокуратури затримали посадовця під час отримання 6 500 грн хабаря за погодження дозволу про підключення до трифазної електромережі. Про це передає пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

За словами начальника Відділу поліції N1 Гайсинського районного управління поліції Віктора Піруса, неправомірну вигоду чиновник вимагав у мешканця Бершадського району за підключення його приватного помешкання до електромережі.

Передача коштів відбулась у службовому кабінеті, де посадовець проводив особистий прийом громадян.

Злочинні дії зловмисника задокументовано в межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Службовця затримано у процесуальному порядку. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. // Главком