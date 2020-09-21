На передачі хабаря викрили голову Харківського окружного адміністративного суду

Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрила Голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря.

За даними досудового розслідування, посадовець здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови у адміністративній справі по земельному питанню. За прийняття суддею «правильного» рішення Голова суду передала 3 тисячі доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них співробітників суду. Вирішується питання щодо повідомлення Голові суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами продовжує активну роботу з викоренення корупції у судовій гілці влади.

Служба безпеки України