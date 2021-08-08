На Полтавщине в драке убили 22-летнего юношу

По предварительной информации, в ночь с пятницы на субботу в городе была драка, где юноша получил многочисленные травмы.

В городе Горишние Плавни нашли тело 22-летнего мужчины с признаками избиения. Правоохранители ищут свидетелей, которые могут помочь в раскрытии убийства.

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области утром 7 августа к правоохранителям обратился местный житель. Он сообщил, что обнаружил тело мужчины на улице Конституции.

На место срочно прибыли следователи. Они установили личность погибшего – это местный житель 1999 года рождения. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.

Telegram-канал «Х. Кремегчуг» сообщает, что по предварительной информации, в ночь с пятницы на субботу в городе была драка, где юноша получил многочисленные травмы и скончался. // УНИАН