На Полтавщине задержали серийную обольстительницу-воровку

На некоторых жертв девица оформила кредиты.

Полиция Полтавской области задержала 20-летнюю девушку, которую подозревают в совершении серии краж.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Полтавской области.

Следствие установило, что задержанная знакомилась с мужчинами в развлекательных заведениях, после чего их обворовывала. На некоторых жертв обольстительница оформила кредит.

Сейчас следователи устанавливают причастность девушки к 12 таким кражам. Жертвами злоумышленницы стали жители Кременчуга и Горишних Плавней.

Правоохранители открыли уголовное дело по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная повторно.

Кроме того, полиция устанавливает, не причастна ли девушка к подобным преступлениям на территории Кременчугского района. Следствие продолжается. // УНИАН