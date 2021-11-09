На Полтавщині поліція розкрила вбивство трирічної давнини

Слідчі поліції Полтавщини, спільно із працівниками карного розшуку та оперативниками управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, встановили та затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві людини в 2018 році.

Октябрським районним судом м. Полтави 5 листопада 2021 року відносно підозрюваного обрано запобіжний захід — тримання під вартою без визначення застави строком на 60 діб.

У січні 2018 року до Гадяцького відділу поліції з письмовою заявою про зникнення співмешканця, 1972 року народження, звернулася жителька одного з сіл Гадяччини. Заявниця повідомила, що 23 січня 2018 року чоловік вранці поїхав на роботу до м. Гадяч і більше додому не повернувся.

Отримавши повідомлення про зникнення людини, слідчий поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості про подію вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування поліцією встановлено, що 23.01.2018 року безвісти зниклий чоловік брав участь у заготівлі деревини в лісосмузі, розташованій поблизу с. Біленченківка (Гадяччина), неподалік залізничного переїзду. Під час огляду місця події та прилеглої території, де міг перебувати чоловік, слідчо-оперативна група поліції виявила фрагменти, схожі на уламки та частини кісток невстановленого походження в обгорілому стані, а також сліди від легкового автомобіля.

Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«У подальшому судово-медична експертиза встановила, що серед вилучених обгорілих фрагментів є кістки, які належать людині. А згодом судова молекулярно-генетична експертиза встановила, що вони належать саме зниклому чоловікові».

У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, за оперативного супроводження працівників карного розшуку ГУНП Полтавщини та оперативників управління стратегічних розслідувань, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний 24-річний мешканець Гадяча. Під час санкціонованих судом обшуків у фігуранта слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на автомат Калашникова «АК-74», та два ножі.

Особі повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення судом вини чоловікові загрожує від 7-ми до 15-ти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Слідчого управління ГУНП)