На Полтавщині причеп із сіном відірвався і вбив мотоцикліста (фото)

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Транспортний засіб відірвався від автомобіля, що проїжджав повз.

У Полтавській області в понеділок, 8 листопада, загинув мотоцикліст, в якого врізався причеп, що відірвався від легкового автомобіля.

Фото: pl.npu.gov.ua

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

ДТП сталася на дорозі між селами Заводське та Піски Миргородського району.

Поліція встановила, що під час руху у водія автомобіля ВАЗ 2121 відірвався причеп. Він виїхав на зустрічну смугу, де саме їхав мотоцикл ІЖ-Планета.

Відбулось зіткнення, в результаті якого водій мотоцикла, 1973 року народження, житель Заводської громади, від отриманих травм загинув на місці. Його пасажирка, 1979 року народження, з травмами госпіталізована до Лохвиці.

Аварію будуть розслідувати за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. // LB.ua

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