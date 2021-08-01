На Полтавщині шкуродер знущався над кошеням

Раніше судимий за крадіжку та зберігання наркотиків 31-річний мешканець Лубен Григорій Шкоденко (ім’я змінене) знову відправився за грати. На цей раз за жорстоке знущання над твариною. Таке рішення ухвалив нещодавно Лубенський міськрайонний суд, ідеться в повідомленні пресслужби прокуратури Полтавської області.

Повернувшись достроково із місць позбавлення волі навесні минулого року, чоловік поселився в одному з гуртожитків міста. З того часу в його мешканців почалося «веселе життя». У листопаді минулого року сусіди Григорія днів поспіль слухали жалібний приглушений стогін кошеняти, що доносився з його кімнати. Справжню причину того стогону зрозумів один із жильців гуртожитку, який, вийшовши на вулицю, побачив, що з кімнати Євгена на п’ятому поверсі спущена мотузка, а на ній теліпається нещасна тваринка, прив’язана за шию. Чоловік включив відеокамеру на мобільному телефоні, щоб зафіксувати ту страшну картину, і в цей час за мотузку потягнули вгору —підвішене кошеня зникло по ту сторону вікна.

Свідок жорстокого поводження з твариною зателефонував зоозахисникам.

«Уже за півгодини після повідомлення я стукала у двері кімнати, в якій проживав Григорій, — розповіла в суді зоозахисниця Тетяна Нестеренко. — Не одразу, але він все ж таки впустив мене. Так само не одразу погодився показати кошеня, яке було прикрите ковдрою, пояснюючи це тим, що воно спить. Та коли я все ж узяла нещасну тваринку, якій на вигляд було місяців три-чотири, я жахнулася. Кошеня було напівмертвим і не могло рухатись: з великою опухлою головою, з крововиливами в очі, з перебитою ніжкою, зі слідами удушення й гемтомами, з аномально розширеними, неймовірно розпухлими статевими органами…»

Коли Тетяна відібрала у чоловіка покалічену тваринку й привезла до її ветлікарки, та сказала, що жити їй залишилось не більше, ніж кілька днів.

«На момент звернення до лікарні температура тіла кошеняти була 35 градусів, а вже за годину скакнула 42-х —так організм зреагував на больовий синдром, — давала свідчення Тетяна Нестеренко. — На щастя, призначене лікування дало результат — наша Вікторія, як назвала кішечку ветлікарка, вижила. На жаль, вона осліпла на обидва ока, одне їй взагалі довелося видалити. Вікторія перенесла також операцію з видалення матки».

Про цей випадок зоозахисниця повідомила в поліцію, яка на основі зібраних доказів відкрила кримінальне провадженнящодо Шкоденка.

У суді Григорій, не визнаючи своєї вини, пояснював, що він підібрав покалічене кошеня поряд зі сміттєвими баками неподалік гуртожитку й прихистив у себе. А накидав мотузку на горло, мовляв, тому, щоб воно посиділо смирненько, поки він наведе лад у кімнаті. А воно взяло і виплигнуло у вікно, повиснувши на висоті.

Насправді, як було доказано слідством, чоловік підібрав кошеня у коридорі гуртожитку й знущався над ним, як хотів.

Брат підсудного, захищаючи його в засіданні, намагався звинуватити Тетяну в розголошенні неправдивих відомостей до вироку суду.

І ось вирок оголошено. Для підозрюваного та його захисника він став несподіванкою — вони до останнього не вірили, що із-за маленького беззахисного кошеняти можна отримати реальний строк ув’язнення.

А Вікторія наразі —гарна доглянута домашня молода кішечка, яку Тетяна забрала до себе. Незважаючи на сліпоту, вона добре орієнтується в помешканні й віддячує ласкою своїй хазяйці. І головне —у неї вже зник страх перед чоловіками. // Ганна ВОЛКОВА, «ФАКТИ»