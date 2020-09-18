На Полтавщині затримали чоловіка, підозрюваного у двох розбійних нападах

35-річному чоловікові повідомили про підозру у скоєнні двох розбійних нападів.

17 вересня полтавські поліціянти встановили та затримали чоловіка, якого підозрюють у вчинені нічних розбійних нападів на працівників автомийки в селі Розсошенці Полтавського району та квіткового магазину в місті. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

12 вересня близько 4:00 поліціянтам повідомили, що у квітковий магазин зайшов невідомий чоловік, який погрожував предметом схожим на пістолет. Він зв’язав 40-річну продавчиню та заволодів грошима в сумі 2000 гривень. Злочинець втік з місця події.

А 17 вересня близько 4:00 в приміщенні автомийки в селі Розсошенці невідомий чоловік погрожував предметом схожим на пістолет. Після цього забрав 620 гривень.

За фактами розбійних нападів відкрили кримінальні провадження за ч. 1 та 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. // poltavske.tv