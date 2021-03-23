На Полтавщині затримали іноземців, причетних до крадіжок із автомобілів

За допомогою до поліції Кременчука 22 березня звернувся 40-річний місцевий мешканець, який повідомив, що близько 17:00 з його автомобіля, припаркованого в нагірній частині міста, невідомі особи викрали кошти та особисті речі. Поліція підозрілих осіб встановила швидко. Ними виявилися іноземці.

Отримавши інформацію про злочин, оперативники кременчуцької поліції одразу приступили до пошуків правопорушників. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські досить швидко вирахували осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину та транспортний засіб, яким вони пересуваються. У подальшому нарядами поліції автомобіль із підозрілими особами був зупинений. У ході перевірки з’ясувалось, що в салоні легкового авто знаходяться двоє іноземців, 1972 та 1983 років народження, які вже мали проблеми із законом. А один із фігурантів перебуває в розшуку за скоєння крадіжок на території Київської та інших областей України.

Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, повідомив: «У ході проведення невідкладних слідчих дій, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, в автомобілі, на якому пересувалися затримані, вилучено кодграббери (пристрої, що перехоплюють радіосигнал, і обробляють захоплений код), знаряддя для відкривання автомобілів та розбивання скла, гроші, мобільні телефони та інші речові докази, що вказують на причетність чоловіків до вчинення правопорушень. Один фігурант, 1972 року народження, затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України а інший — 1983 року народження, переданий колегам поліції Київської області, де він перебуває в розшуку за скоєння ряду подібних злочинів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Також особи перевіряються на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території нашої області та встановлюється законність перебування їх на території України».

За цим фактом слідчим райуправлінням поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

У разі доведення судом вини фігурантам загрожує до 6-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Кременчуцького районного управління ГУНП)