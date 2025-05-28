На Полтавщині 29 людей утримували в психлікарні проти їх волі

У людей забрали засоби зв’язку та документи і змушували до безоплатної праці.

В обласній психіатричній лікарні Полтавської області 29 людей утримували проти їх волі та змушували до безоплатної праці, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що під час візиту до КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Полтавської обласної ради були виявлені серйозні порушення прав людини. Зокрема, 29 пацієнтів повідомили, що їх утримують проти власної волі.

«У них вилучили документи та мобільні телефони, а також, за їхніми словами, їх залучають до примусової безоплатної праці», – написав Лубінець.

Він зазначив, що представник уповноваженого у Полтавській області відразу викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції України, представників Полтавської обласної прокуратури та керівництво закладу. На разі там тривають слідчі дії та відкрито кримінальне провадження.

«Вимагаю неухильного дотримання конституційного права людини на свободу і особисту недоторканність. Ця справа перебуває на моєму особистому контролі», – додав він. // Дзеркало тижня