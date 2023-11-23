На Полтавщині чоловік розстріляв собак односельця

До відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції 21 листопада близько 15:35 звернувся 20-річний мешканець Хорольської тергромади. Заявник повідомив, що в селі Хвощівка, Хорольської тергромади, односелець здійснив відстріл його домашніх тварин. Поліція розпочала розслідування.

За попередньою інформацією слідства, ймовірно в двох собак вистрелили з пневматичної зброї. На жаль, одну тварину врятувати не вдалося, вона загинула. Інша собака травмована та знаходиться вдома. Обставини та причини правопорушення з’ясовує слідство.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Хорольщини, під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене щодо двох і більше тварин) Кримінального кодексу. Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)