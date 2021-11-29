Чоловік, який скоїв розбійний напад, отримав вирок Деснянського суду столиці

За скоєне суд призначив йому покарання у вигляді семи років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Подія відбулась у вересні цього року на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. До поліції Києва зателефонував місцевий мешканець та повідомив про те, що невідомий скоїв розбійний напад на кіоск. По прибуттю на місце слідчо-оперативна група виявила зловмисника.

Правоохоронці встановили, що чоловік підійшов до продуктового кіоску, одягнув маску на обличчя та постукав у двері. Продавчиня, яка чекала на доставку товару, відчинила нападнику. Чоловік під погрозою ножа зв’язав її та забрав з каси одинадцять тисяч гривень.

Поліцейські затримали 42-річного уродженця АРК Крим, раніше судимого за грабіж, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідчих дій експерти вилучили ніж та викрадені гроші. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході досудового розслідування слідчі Деснянського управління поліції провели всі необхідні слідчі дії та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на сім років з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Відділ комунікації поліції Києва