Патрульні допомогли дівчині, щодо якої батько вчиняв домашнє насильство

Виклик надійшов минулої ночі. До поліції телефонувала мати постраждалої. Жінка пояснила, що перебуває у відряджені в іншому місті, а вдома, у Києві, донька благає про допомогу. Її батько б’є та знущається.

За декілька хвилин патрульні вже були біля квартири на вулиці Миколи Голего. З-за дверей було чути сварку та крики. Попри вимоги патрульних, чоловік категорично відмовився відчиняти, а дівчина водночас просила їй допомогти.

Враховуючи всі обставини, інспектори вирішили примусово відчинити двері квартири та викликали рятувальників. За допомогою спеціального приладдя врешті замки вдалося зламати та визволити 18-річну дівчину.

На місце патрульні також викликали екіпаж протидії сімейному насильству. Поліцейські склали щодо батька терміновий заборонний припис та протокол за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП. Донька вирішила тимчасово залишитися у родичів.

Домашнє насильство – це не приватна справа й воно не повинно залишатися за зачиненими дверима. Це злочин і кривдник має нести покарання. Тож, ми закликаємо всіх очевидців не мовчати та звертатися на лінію 102. Адже у сусідній квартирі, звідки чутно сварку, хтось потребує допомоги й саме ваш дзвінок може врятувати.

Якщо ж ви постраждали від домашнього насильства й потребуєте оперативного реагування — телефонуйте на спецлінію 102. Ви також можете звернутися за консультацією на урядову гарячу лінію з протидії домашнього насильства за номером 1547 чи скористатися чат-ботом від МВС #ДійПротиНасильства у Телеграм https://t.me/police_helpbot.

Домашнє насильство не мине, якщо про нього мовчати. Розкажіть, аби ми могли допомогти.

Патрульна поліція України