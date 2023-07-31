На Львівщині стажера та його спільника підозрюють у крадіжці грошей з поштового відділення

Для вчинення крадіжки зловмисник влаштувався у відділення на стажування на посаду вантажника і в подальшому разом зі спільником вони заволоділи коштами на суму 380 тисяч гривень. За скоєне підозрюваним загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції, а також оперативники Управління карного розшуку та Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 28 липня близько 22.00 у селищі Славське Стрийського району невідомі зловмисники проникли у приміщення одного з місцевих поштових відділень, відімкнули двері у сховище, заволоділи грошима у сумі 380 тисяч гривень та банківською карткою, після чого втекли.

Характерно, що для вчинення крадіжки злодії скористались ключами від вхідних дверей у приміщення та у сховище.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє чоловіків віком 19 та 25 років, які тимчасово проживають на Львівщині. Молодший з них нещодавно влаштувався у відділення на стажування на посаду вантажника і напередодні крадіжки отримав ключі від службових приміщень. Старший – перебував у розшуку за крадіжку та розбій, вчинені на Київщині.

Проведеними заходами поліцейські встановили місце перебування зловмисників, які переховувались у Київській області та затримали їх в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи.

Відділ комунікації поліції Львівської області