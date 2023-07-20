У Шевченківському районі столиці затримали «закладчика» наркотиків

Поліцейські виявили та вилучили у фігуранта 34 пакетики з амфетаміном. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Під час патрулювання Шевченківського району столиці на вулиці Щусєва правоохоронці побачили чоловіка, який підозріло себе поводив. Поліцейські зупинили його для перевірки, у ході якої з’ясували, що він має при собі заборонені речовини.

Як розповів слідчий відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Кирило Федорков, раніше не судимого киянина, 1983 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Використовуючи мобільний додаток «Телеграм», чоловік придбав психотропні речовини з метою подальшого продажу. При перевірці його речей ми виявили та вилучили у нього розфасовану у 34 поліетиленових згортки порошкоподібну речовину білого кольору – амфетамін. Також затриманий вказав місця, де встиг залишити для «замовників» 9 згортків».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На даний час правоохоронці встановлюють й інших осіб, причетних до цього злочину.

Відділ комунікації поліції Києва