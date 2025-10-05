На Полтавщині п’яний водій збив малолітню дівчинку

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня близько 20-ї години по вулиці Луговій, в селі Малий Вʼязівок Лубенської територіальної громади.

За попередньою інформацією слідства, 28-річний водій автомобіля ЗАЗ наїхав на 7-річну дівчинку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження та госпіталізована. Попередньо слідчі зʼясували, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом слідчі поліції Лубенщини під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП зʼясовують слідчі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Лубенського райвідділу поліції)