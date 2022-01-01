Почеркознавча експертиза врятувала ексвласника «Брокбізнесбанку» від поруки за кредитом на $14 мільйонів

Солом’янський суд Києва визнав недійсним договір поруки, укладений між ПАТ «Брокбізнесбанк» та Сергієм Буряком.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 17 грудня.

У 2019 році Буряк отримав листа про те, що ТОВ «ФК «Депт Фінанс» викуплено право вимоги «Брокбізнесбанку» за кредитним договором і договором поруки.

У листі стверджувалося, що 10 років тому Сергій Буряк, будучи співвласником «Брокбізнесбанку», поручився за повернення деяким Микитою Миргородським 14 мільйонів доларів кредиту та сплату процентів і штрафних санкцій.

У 2013 році банк продали і його контролером почали називати українського олігарха, власника групи ВЕТЕК Сергія Курченка. Після Революції гідності, у березні 2014-го банк визнали неплатоспроможним. У 2019 році ліквідація банку завершилась.

Буряк стверджує, що жодних договорів поруки за кредитом Миргородського не укладав і звернувся до суду про визнання його недійсним.

Фінансова компанія «Депт Фінанс» не отримала від банку оригіналів документів, а тільки копії.

Більше року в справі проводилась почеркознавча експертиза. ТОВ «Центр судових експертиз «Альтернтива» у вересні 2021-го направило до суду висновок, що підпис, зображення якого є на копії, виконаний не Буряком.

Щодо підпису позичальника Миргородсього у кредитному договорі, «не виявилось можливим» з’ясувати, чи він справжній.

З огляду на результат почеркознавчої експертизи суд визнав договір поруки недійсним.

ФК «Депт Фінанс» подавала зустрічний позов і просила стягнути солідарно з Буряка та Миргородського 200 тисяч гривень грн. в рахунок часткової заборгованості за відсотками за користування кредитом в період з 01.12.2018 по 31.12.2018 року.

За цей період заборгованість складає понад 29 мільйонів доларів. Але «Депт Фінанс» обмежено у фінансових ресурсах для сплати судового збору, а тому заявлено про часткове стягнення суми боргу за процентами.

Але суд у позові відмомив, оскільки вважає, що не надано доказів на підтвердження, що Миргородський взагалі отримував у ПАТ «Брокбізнесбанк» кредитні кошти.

«Брокбізнесбанк» не передав новому кредитору первинні бухгалтерські документи, які б підтверджували факт отримання кредитних коштів. Суд пояснив, що розрахунок заборгованості, складений і підписаний працівниками банку, не є документом первинного бухгалтерського обліку, а є одностороннім арифметичним розрахунком стягуваних сум, який повністю залежить від волевиявлення і дій однієї сторони.

З 1995 року Сергій Буряк регулярно обирався депутатом Верховної ради. У листопаді 2014-го склав депутатські повноваження. У 2007-2010 роках він очолював Державну податкову службу України.