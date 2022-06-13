Побив битою та стріляв з травматичної зброї: у Вінниці поліцейські затримали зловмисника

Злочин стався ввечері 12 червня у Вінниці на вулиці О. Гончара. Під час конфлікту правопорушник завдав потерпілому тілесних ушкоджень та втік з місця події. Дії 46-річного затриманого кваліфікували за ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Такий злочин карається позбавленням волі терміном до 7 років.

Близько 19 години на спецлінію поліції надійшло повідомлення про вчинення злочину в обласному центрі. Невідомий чоловік під час суперечки побив 31-річного вінничанина битою та стріляв по ньому з травматичного пістолета.

Як розповів керівник відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Ігор Сандул, на місці події оперативники ідентифікували автомобіль, на якому приїжджав зловмисник, та встановили його особу. Згодом поліцейські розшукали правопорушника і затримали його.

За попередньою інформацією, між дружиною затриманого та потерпілим на вулиці виникла суперечка. На «допомогу» жінці приїхав її 46-річний чоловік. Він битою завдав 31-річному вінничанину ушкоджень, а потім кілька раз вистрілив у чоловіка з травматичної зброї. Одна із куль влучила потерпілому в плече.

З 46-річним чоловіком слідчі відразу провели всі необхідні процесуальні дії, вилучили знаряддя злочину – биту та пістолет з набоями.

До обрання запобіжного заходу та повідомлення про підозру затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Всі необхідні дозвільні документи на травматичну зброю у чоловіка є в наявності.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області