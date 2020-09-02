На Київщині нарколабораторія виготовляла «товар» для клієнтів з Росії

У Броварському районі на Київщині СБУ виявила підпільну нарколабораторію, де виготовляли психотропні речовини та контрабандою переправляли в Росію.

“Підпільне виробництво було розташоване у помешканні одного з фігурантів. Складові та необхідні для виробництва психотропів речовини учасники групи замовляли через інтернет. У мережі вони також підшукували «клієнтів», переважно з Росії, які замовляли «продукцію», та розраховувались через систему міжнародних платежів. Небезпечну речовину ділки переправляли «замовникам» у РФ через водіїв авто міжнародного сполучення як посилки з продуктами харчування”, – повідомляють у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що у червні 2020 року у міжнародному пункті пропуску «Бачівськ» на Сумщині оперативники спецслужби блокували контрабандне переміщення майже 10 кілограмів психотропної речовини альфа-PVP, прихованої у посилках з продуктами, та затримали одного з учасників групи. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 ККУ.

Під час обшуків у столиці, Київській та Чернігівській областях за місцем облаштування нарколабораторії та проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 200 грамів готової психотропної речовини, 100 літрів концентрованої речовини з вмістом альфа-PVP, лабораторне приладдя та інші докази протиправної діяльності, йдеться у повідомленні.

Наразі затримали ще двох учасників злочинної організованої групи, також їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 317 ККУ.

Тривають слідчі дії для встановлення усіх причетних осіб. // Діло