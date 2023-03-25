На Полтавщині під час спалювання сухої трави загинув літній чоловік

Трагічна подія сталася 24-го березня, близько 16:40, поблизу села Лазірки, Новооржицької тергромади Полтавщини. Попередньо відомо, що під час спалювання сухої трави отримав смертельні опіки 85-річний чоловік. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини події.

До сектору поліцейської діяльності №1 (смт Оржиця) Лубенського райвідділу поліції 24-го березня, близько 16:40, надійшло повідомлення від голови Новооржицької громади про пожежу сухостою поблизу села Лазірки. На місце події одразу вирушив поліцейський офіцер громади.

Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції, повідомив: «Прибувши на місце пожежі, поліцейський офіцер Новооржицької тергромади Роман Бричка побачив, що в епіцентрі вогню знаходиться тіло чоловіка. Він викликав карету екстреної медицини та негайно кинувся на порятунок людини. За допомогою вогнегасника офіцеру вдалося загасити вогонь. Але, на жаль, врятувати людину не вдалося. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка. Слідчо-оперативна група поліції, яка також прибула на місце події, встановила особу загиблого. Ним виявився 85-річний місцевий мешканець. Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.

Шановні громадяни!

Згідно з даними Головного управління ДСНС України у Полтавській області, за останній тиждень на Полтавщині через самовільне спалювання сухої рослинності сталося 110 пожеж на відкритих місцевостях, унаслідок яких вигоріло понад 80 гектарів землі. На жаль, дві людини загинули – 85-річний чоловік в Новооржицькій громаді та 85-річна жінка в Полтавській громаді. Поліція, яка розслідує обставини трагічних випадків, закликає громадян суворо дотримуватися заходів пожежної безпеки та пам’ятати, що спалювати сухе листя, траву, сміття та розводити багаття на відкритих місцевостях в умовах війни ЗАБОРОНЕНО. За це передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції та

Управління превентивної діяльності ГУНП в Полтавській області)