На Полтавщині під час зварювальних робіт було смертельно травмовано чоловіка

Подія сталася 11 жовтня, близько 16:00, у Кременчуці на вулиці Ярмарковій. Під час зварювальних робіт з підвищеною небезпекою стався вибух, унаслідок якого смертельну травму отримав робітник місцевого приватного підприємства. Поліція відкрила кримінальне провадження.

На місце події, де стався нещасний випадок, негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та рятувальники для локалізації пожежі.

За попередньою інформацією слідства, під час зварювальних робіт з підвищеною небезпекою стався вибух. На жаль, смертельну травму отримав 36-річний мешканець Кременчуцького району.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини загибелі чоловіка з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького РУП)