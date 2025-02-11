На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті малолітньої дівчинки

Повідомлення про смерть дитини на вулиці одного із сіл Решетилівської громади надійшло до поліції 10 лютого близько 16-ї години. Поліція встановлює причини та обставини події.

Отримавши повідомлення про подію, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група відділу №2 Полтавського районного управління поліції, спеціалісти-криміналісти, судово-медичний експерт та криміналістична лабораторія.

Наразі відомо, що смерть 12-річної місцевої мешканки настала на вулиці, неподалік від дому. Односельці негайно викликали медиків, але, на жаль, врятувати життя дитини не вдалося. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського районного управління поліції)