На Полтавщині судитимуть двох місцевих жителів, підозрюваних у незаконному використанні благодійних коштів, зібраних для ЗСУ

Двох полтавців обвинувачують у привласненні благодійних коштів, перерахованих на придбання транспортних засобів для Збройних Сил України. 59-річний чоловік та 34-річна жінка, які представляли Благодійну організацію, зареєстровану в Харкові, укладали договори щодо пожертв з підприємствами Полтавщини. Загалом організація отримала у 2023-2024 роках понад 3,6 мільйона гривень від 12 підприємств.

Менше ніж половину цієї суми було використано на придбання транспортних засобів для військових, зазначив очільник обласної поліції Євген Рогачов:

«Спільники придбали за кордоном дев’ять автомобілів на суму понад 1,6 мільйона гривень і передали їх військовим частинам. Однак решту коштів, близько 1,9 мільйона гривень, вони привласнили».

Змовники надавали підприємствам акти прийняття-передання гуманітарної допомоги, але не вказували реальну вартість закуплених автомобілів, намагаючись приховати незаконне збагачення.

Злочинну схему викрили працівники Слідчого управління обласної поліції спільно з УСБУ в Полтавській баласті, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

15 серпня слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Фігурантам інкримінують незаконне використання благодійних пожертв у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України).

За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління ГУНП)