У Львовській в/ч командири організували підлеглим «службу»… на приватних СТО

У Львові двох заступників військової частини і двох командирів рот підозрюють у перевищенні службових повноважень.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру керівництву однієї із військових частин Львова за фактом перевищення службових повноважень за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, двоє заступників командира та двоє командирів рот організували протиправну схему відповідно до якої військовослужбовці могли уникнути виконання службових обов’язків.

З липня 2024 по березень 2025 року посадовці дозволили сімом контрактникам не з’являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області.

За це військові мали віддавати керівникам гроші, які вони офіційно отримували від держави.

Під час майже тридцяти санкціонованих обшуків вилучено мобільні телефони фігурантів, жорсткі диски, відеореєстратори камер відеоспостереження, чорнові записи, понад 20 тис євро, майже 22 тис доларів США, більше 13 тис злотих та інші речові докази.

Підозрюваних затримано у порядку статей ст. 208 на підставі ст. 615 КПК України. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Досудове розслідування – Теруправління ДБР у Львові, оперативний супровід – Управління СБ України у Львівській області, УСР у Львівській області Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону