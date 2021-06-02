В Ужгородському університеті викрили шахрайську схему складання іспитів під чужими іменами

В Ужгороді поліцейські, спільно з представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я, виявили в діях 20 студентів місцевого університету ознаки злочину. Йдеться про підробку документів та складання іспитів під чужими іменами. У справі триває слідство

На Закарпатті поліцейські проводять відпрацювання по боротьбі та протидії нелегальній міграції. Так, сьогодні, 2 червня, оперативники відділу міграційної поліції регіону навідалися з перевіркою до місцевого університету, де серед студентів чимало іноземних громадян.

В результаті поліцейські разом із представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України припинили та задокументували порушення під час складання іспитів.

Так, за заздалегідь продуманою «схемою», замість справжніх студентів-медиків іспит прийшли складати інші юнаки та дівчата. Саме їхні фото були вклеєні у паспорти замість справжніх фотографій. Відповідно – іспит фактично складали одні особи, а юридично бали мали зарахуватися на ім’я інших осіб, тобто діючих студентів університету.

Наразі співробітники відділу міграційної поліції спільно зі слідчими проводять документування злочину та спілкуються з усіма фігурантами. Крім того, поліцейські перевіряють чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу.

Слідчі Головного управління поліції Закарпаття відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів. У ході слідства буде встановлено усі обставини справи та причетних до злочину осіб.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області