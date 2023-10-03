На Полтавщині судитимуть посадовця військкомату

Слідчі Слідчого управління поліції області завершили досудове розслідування у провадженні щодо одержання службовою особою неправомірної вигоди за зняття транспортного засобу з військового обліку. Посадовця Миргородського районного центру комплектування та соціальної підтримки затримали під час передачі відповідної довідки та перерахування 14 тисяч гривень за її оформлення.

Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Нагадаємо, реалізовану в умовах воєнного стану протиправну схему викрили слідчі Слідчого управління поліції області спільно зі співробітниками регіонального Управління СБУ в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального округу.

Полковник поліції прокоментував:

«Під час обшуку слідчі поліції вилучили 2 000 доларів США, понад 40 тисяч гривень, зброю, набої, чорнові записи, повістки, виписані на імена мобілізованих, печатку, акти та інші речові докази. Посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди в інтересах третьої особи, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)».

Обвинувальний акт, затверджений прокуратурою, спрямували до Миргородського міськрайонного суду Полтавської області.

Відділ комунікації поліції Полтавщини