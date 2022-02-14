СБУ виявила у середмісті райцентру на Кіровоградщині тайник з вибухівкою
СБУ продовжує комплексні заходи щодо вилучення із незаконного обігу бойових засобів ураження. Уході слідчо-оперативних дій у Кіровоградській області виявлено тайник з вибухівкою та боєприпасами.
Схованка була облаштована на території приватного домоволодіння в одному з районних центрів регіону.
Під час огляду схрону правоохоронці виявили:
- 200 г тротилу,
- 4 бойові гранати Ф-1 та РГД-5,
- 50 одиниць набоїв калібру 7,62 мм.
Вилучені боєприпаси направлено на експертизу.
За попередніми даними слідства, мешканець будинку нелегально зберігав засоби ураження для збуту. Своїх клієнтів підшукував через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.
Крім того, правоохоронці встановлюють джерела надходження бойових засобів ураження до учасника протиправної діяльності.
Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області.Tweet