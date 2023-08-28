На Полтавщині судитимуть злочинну групу інтернет-шахраїв

Встановлено, що жителі області ошукували клієнтів, використовуючи фейкові оголошення з продажу товарів на одному з відомих інтернет-майданчиків. Правоохоронці завершили досудове розслідування, обвинувальний акт направлено до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протиправну схему викрили оперативники кіберполіції та карного розшуку Полтавської області спільно зі слідчими обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури у червні цього року.

27-річний мешканець області організував шахрайську схему заволодіння коштами громадян. Для цього він залучив двох своїх земляків. Організатор схеми надавав спільникам вказівки про створення фейкових оголошень із продажу товарів на одному з відомих інтернет-майданчиків за привабливими цінами. Асортимент товарів варіювався від побутової техніки та смартфонів до автозапчастин, яких зловмисники не мали в наявності.

Підприємливий молодик та один із його спільників спілкувалися онлайн із потенційними покупцями, видаючи себе за добросовісних продавців. Фігуранти переводили спілкування у месенджери та переконували співрозмовників здійснити передплату на підконтрольні банківські рахунки. Отримавши гроші клієнтів, зловмисники надсилали покупцям фейкові документи про відправлення товарів та «зникали».

Правоохоронці встановили, що члени угруповання для конспірації та розміщення численних оголошень користувалися великою кількістю телефонів з картками різних мобільних операторів, які регулярно змінювали. Здобував відповідні знаряддя вчинення злочинів ще один учасник угруповання.

Поліцейські провели обшуки за місцями реєстрації та проживання фігурантів. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки, документи та інші докази протиправної діяльності.

Учасникам угруповання повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду. Підсудним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Кіберполіція рекомендує: під час онлайн-шопінгу обирайте післяплату. Не дайте шансу шахраям ошукати вас!

Департамент кіберполіції Національної поліції України