На Полтавщині взято під варту підозрюваного у зґвалтування малолітньої дівчинки

За процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури 28-річному жителю Кременчуцького району повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Також за клопотанням слідчого і прокурора Глобинським районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудовим розслідуванням чоловік підозрюється у вчиненні дій сексуального характеру стосовно 13-річної дівчинки.

Злочин скоєно 8 квітня цього року.

Наразі у кримінальному провадженні призначено ряд експертиз.

Слідчі дії здійснюються відділом поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури