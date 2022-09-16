Організатора замаху на вбивство одеського громадського активіста засуджено до 15 років ув’язнення

За підтримки публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду громадянина рф визнано винним та засуджено за замах на вбивство та викрадення людини, а також готування до терористичного акту (ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України).

Вироком Приморського районного суду м. Одеси йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Встановлено, що в травні 2014 року засуджений, будучи учасником антиукраїнського руху в Одесі, з метою залякування населення та привернення уваги громадськості до своїх суспільних поглядів, вирішив позбутися відомого одеського громадського активіста.

Так, зловмисник серед своїх однодумців підшукав виконавців задуму, які повинні були викрасти та вбити потерпілого, а також забезпечив спільників вогнепальною зброєю. Спільні ідейні погляди організатор злочину вирішив додатково мотивувати грошовою винагородою у розмірі 8 тис дол США.

Проте, протиправну діяльність усієї групи припинили співробітники СБУ, внаслідок чого злочинний план не був доведений до кінця.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури