На Полтавщині затримали підозрюваного у подвійному вбивстві

Слідчі відділення № 2 (Кременчук) Кременчуцького райуправління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, вручили підозру в умисному вбивстві 29-річному місцевому мешканцю.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, досудовим розслідуванням зібрані докази причетності підозрюваного до вбивства 33-річної жінки та чоловіка, 1972 року народження. Тіла загиблих виявлені на міському сміттєзвалищі під час проведення слідчих дій.

Євген Рогачов уточнив: «На початку листопада ми отримали оперативну інформацію про вбивство кількох людей на території Кременчука. Під час проведення процесуальних заходів оперативники та слідчі здобули підтвердження отриманих відомостей і затримали 29-річного мешканця Кременчука, обґрунтовано підозрюваного у позбавленні життя жінки та чоловіка. Слідчим підрозділом призначені судові експертизи для встановлення причини смерті загиблих.

Фігурантові вже повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід – тримання під вартою».

У рамках відкритого кримінального провадження триває комплекс необхідних оперативно-слідчих заходів, оскільки у правоохоронців є підстави вважати, що підозрюваний може бути причетний до інших аналогічних злочинів на території міста та району.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Кременчуцького райуправління поліції