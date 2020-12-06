На Прикарпатті чоловік ножицями вбив приятеля

4 грудня близько 20:30, до поліції Богородчанського району надійшло повідомлення від мешканки одного із сіл району. Жінка розповіла поліцейським, що вдома виявила свого співмешканця без ознак життя.

На місце події виїхали богородчанські правоохоронці, оперативні працівники, слідчі слідчого управління обласної поліції та експерти-криміналісти. Під час огляду на тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті, пише обласна поліція.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили обставини вказаного злочину, а надалі – й особу зловмисника.

Відомо, що 57-річний потерпілий розпивав спиртні напої зі співмешканкою і товаришем, який декілька днів проживав з ними.

Надалі між нетверезими чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого затриманий схопив до рук ножиці та завдав потерпілому один удар. Цим він спричинив проникаюче поранення лівої верхньої частини грудної клітки. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Наразі правоохоронці встановлюють, де перебувала жінка на момент вчинення злочину.

Слідчі затримали підозрюваного в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання повідомлення про підозру зловмиснику у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини, прикарпатцю загрожує максимальне покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі. Невдовзі суд обере фігуранту запобіжний захід. Триває слідство. // Вартові еспресо