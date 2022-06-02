На Прикарпатті посадовець Нацполіції вимагав $5000 за підготовку документів для імміграції

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного із структурних підрозділів Головного управління Нацполіції в області за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, начальник сектору вимагав та одержав від іноземця 5 тис. дол США за підготовку необхідних документів для прийняття Івано-Франківським відділом Державної міграційної служби позитивного рішення щодо видачі дозволу на імміграцію в Україну.

У січні 2022 року поліцейського викрили під час одержання коштів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Розслідування завершено, обвинувальний акт розглядатиме суд.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура