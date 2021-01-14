На Прикарпатті посадовців сільради підозрюють у хабарництві

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури голові сільради ОТГ та голові земельної комісії повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовці отримали від громадянина 22 тис. грн за безперешкодне надання у користування земельної ділянки для ведення селянського господарства. Їх протиправну діяльність викрито у жовтні 2020 року під час отримання очільником громади другої частини неправомірної вигоди в сумі 500 дол. США.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснюють слідчі СУ ГУ НП в області за оперативного супроводу УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури