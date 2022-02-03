На Прикарпатті прикордонники затримали АН-2 авіаконтрабандистів

«Кукурузник» АН-2 затримали вчора на Івано-Франківщині оперативники Мукачівського та Чернівецького прикордонних загонів за сприяння ГУ НП в Івано-Франківській області.

Повітряне судно правоохоронці виявили на околиці села Серафинці Коломийського району.

Офіцери Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону встановили, що вказаний літак, щонайменше двічі незаконно перетинав українсько-румунський кордон, скоріш за все з метою переміщення тютюнових виробів.

Кому належить літак, який не має реєстраційних знаків та що ще могли доправляти ним до сусідньої Румунії, а, можливо, і в інші країни, всупереч встановленим законодавством правилам повітряних польотів, правоохоронці наразі з’ясовують.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 ККУ «Порушення правил міжнародних польотів» та ст. 281 ККУ «Порушення правил повітряних польотів», направлено повідомлення до Коломийського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Слідчі заходи тривають.

ДПСУ