У Житомирі 8-х учасників злочинної групи, підозрюваних у вимаганні від військовослужбовця «боргів», взято під варту без застави

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури розглянуті клопотання щодо обрання запобіжних заходів учасникам угруповання, підозрюваним у вимаганні грошей з застосуванням насильства над потерпілими та інших злочинах.

Наразі, 17-18 серпня, за участі прокурорів Житомирської обласної прокуратури, ухвалами Корольовського районного суду міста Житомира вісьмох підозрюваних взято під варту без права внесення грошової застави.

З огляду на тяжкість скоєних злочинів, прокурори Житомирської обласної прокуратури відстоювали безальтернативне взяття під варту усіх фігурантів. Обґрунтування прокуратури суд взяв до уваги, про що постановив відповідні рішення.

Нагадаємо, злочинна група займалася систематичним «вибиванням» неіснуючих боргів у місцевих жителів з застосуванням насильства. Серед потерпілих – військовослужбовець Збройних сил України. Вимагаючи 190 тис. грн, рекетири завдали йому численних побоїв та погрожували фізичною розправою.

Вісім учасників злочинного угруповання 15.08.2023 було затримано. Їм інкриміновано вчинення низки злочинів за ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 342 та ч. 1 ст. 309 КК України (вимагання передачі чужого майна із застосуванням насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, опір представникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків та незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту).

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність підозрюваних до скоєння інших тяжких злочинів у складі злочинного угруповання.

Злочинну групу викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з УСБУ в області, Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та ГУНП в області, яке проводить слідство.

До уваги місцевих жителів! Обласна прокуратура та правоохоронні органи звертаються до місцевих жителів, потерпілих та ймовірних очевидців, а також тих, кому відомо про скоєння фігурантами інших злочинів та просять повідомити про це слідчі органи за такими номерами телефону: +38 (068) 732 82 02, +38 (097) 648 15 31.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури