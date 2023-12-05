Шахрай «виплачував» «допомогу ООН», сидячи у СІЗО

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Київщини за фактом шахрайства, вчиненого повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало значної шкоди потерпілим, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. ч. 1,2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, шахрайські дії вчиняв неодноразово судимий 32-річний житель Київської області. Під час перебування у слідчому ізоляторі установи виконання покарань міста Житомира він розробив шахрайську схему, за допомогою якої знімав кошти з банківських рахунків різних громадян.

Ділок телефонував потерпілому, представлявся працівником банку та повідомляв про можливість одержання коштів від ООН «Червоний хрест» на суму 6600 грн. А для перерахунку грошей необхідно надати реквізити банківської картки та підтвердити таку операцію.

Будучи введеним в оману, потерпілий виконував усі вказівки, повідомляв шахраю CVV-код та іншу конфіденційну інформацію своєї банківської картки, унаслідок чого враз позбувався заощаджень.

Отримані злочинним способом гроші ділок використовував на власні потреби, значною мірою – для оплати на ігрових сайтах.

Встановлено, що протягом січня-травня 2023 року обвинувачений за допомогою мобільного додатку перевів з чужих банківських карток на свої підконтрольні рахунки 140 тис. грн. Від його шахрайських дій потерпіли 12 жителів різних областей.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура.

Досудове розслідування, за оперативного супроводу Управління карного розшуку – ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури