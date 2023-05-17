За службову недбалість зі збитками майже у ₴100 тис. судитимуть голову громадської організації

Прокурорами Стрийської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови громадської організації за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що громадській організації з обласного бюджету в рамках проекту було виділено майже 100 тис грн для капітального ремонту каналізації в одному із сіл Сколівської територіальної громади. В подальшому між цією організацією та одним із ТзОВ було укладено договір про виконання відповідних робіт. Підприємство жодних робіт не виконало, однак надало акти виконання робіт в яких зазначило, що весь об’єм роботи за договором – виконали.

В той час, обвинувачений не здійснив належного контролю щодо виконаних робіт та використання будівельних матеріалів. Як наслідок – неправомірно підписав акти приймання-передачі виконаних робіт та безпідставно перерахував на рахунок підрядника кошти.

Відтак, державним інтересам завдано матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури