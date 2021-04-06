На Прикарпатті викрили групу вимагачів – організатору та учаснику повідомили про підозри

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Зловмисники вимагали від мешканця Коломиї  6 700 доларів США неіснуючого боргу.

Відомо, що до складу угруповання входило троє мешканців Івано-Франківської області. Організатор – раніше судимий чоловік, який має зв’язки з місцевим криміналітетом і статус так званого «смотрящого» за одним із міст регіону. «Спеціалізувалися» зловмисники на вимаганні коштів з погрозами.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області спільно зі слідчими обласного управління поліції викрили учасників угруповання. Зокрема, встановлено факт вимагання ними 6 700 доларів США неіснуючого боргу у мешканця міста Коломиї. Погрожуючи фізичною розправою, фігуранти змусили потерпілого переоформити на них його автомобіль.

Учора, 5 квітня, поліцейські за участі спецпідрозділу КОРД провели вісім обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах зловмисників. Виявили та вилучили: мобільні телефони та документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури організатору та одному із його спільників вже повідомили про підозри. Обом інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання).

Досудове розслідування наразі триває. Правоохоронці працюють над встановленням повного кола причетних осіб та додаткових фактів злочинної діяльності угруповання.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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