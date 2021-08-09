На Прикарпатті викрили осіб, які планували вбити підприємця

У їх автомобілі правоохоронці вилучили зброю з глушником, прицілом та патронами у магазині. Під час проведення подальших процесуальних заходів була з’ясована мета приїзду чоловіків до регіону – планували вбити місцевого мешканця. Наразі обидва перебувають під вартою.

Нагадаємо, 5 серпня близько 22:30 в Івано-Франківську патрульні поліцейські зупинили автомобіль та під час його поверхневої перевірки на задньому сидінні виявили зброю, пакети із пластиковими пляшками, наповненими легкозаймистою рідиною, GPS-трекер та два комплекти номерних знаків. Водія та пасажира затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Проведеними заходами оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області з’ясували, що 26-річний уродженець Республіки Білорусь і 29-річний мешканець Києва планували вбити місцевого підприємця. Саме для цього вони приїхали до регіону. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання затриманих поліцейські вилучили докази, які свідчать про ретельну підготовку до злочину.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області вже повідомили про підозру обом чоловікам за готування до умисного вбивства на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, п. 11 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Судом підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Тривають слідчі дії та оперативно-пошукові заходи, спрямовані на встановлення замовників убивства та інших осіб, які можуть бути причетні до його підготовки.

Нагадаємо, на Волині затримали жінку, яка замовила вбивство колишнього чоловіка

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України