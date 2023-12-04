На вихідних запорізькі поліцейські розкрили три вбивства

Тяжкі злочини скоєні в Олександрівському районі Запоріжжя, Миролюбівці Запорізького району та Воздвижівці на Гуляйпільщині. Усі інциденти між громадянами виникли на ґрунті вживання алкогольних напоїв. У результаті сутичок жертви отримали колото-різані рани та померли на місцях подій. За вказаними фактами слідчі поліції проводять досудові розслідування. Зловмисники затримані.

Так, до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького райуправління поліції зателефонував чоловік та повідомив про загибель 36-річного брата. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські зʼясували, що напередодні ввечері загиблий разом із співмешканкою та товаришем вживали алкоголь. Між останнім та жінкою стався конфлікт. Чоловік вступився за співмешканку, за що отримав від опонента удар в шию кухонним ножем. Швидку ніхто із учасників конфлікту не викликав, натомість полягали спати. Коли вранці виявили, що потерпілий помер, втекли з помешкання. Поліцейські провели низку оперативно-пошукових заходів, встановили місце знаходження 31-річного зловмисника та затримали його.

Цього ж дня у відділенні № 1 (Гуляйполе) Пологівського райвідділу поліції зареєстрували повідомлення від мешканця села Воздвижівка, який став свідком вбивства його сусідки. За словами заявника, він завітав у гості до сусідського подружжя. Під час застілля 51-річний господар неочікувано схопив зі столу ніж та двічі вдарив ним у груди свою 33-річну співмешканку. Наляканий гість вискочив з будинку та зателефонував до поліції. Злочинця затримали поліцейські.

Повідомлення про ще один тяжкий злочин надійшло до відділення № 2 (Вільнянськ) Запорізького райуправління поліції. Місцевий житель заявив про пожежу в одному із домоволодінь у селі Миролюбівка. Під час гасіння рятувальники виявили труп 77-річної власниці. На місці події поліцейські обстежили тіло та виявили колото-різану рану в ділянці ключиці. Як з’ясувалося, незадовго до події до загиблої приходила 59-річна знайома та попросила в борг алкоголь. На відмову розлютилася, вдарила жінку ножем і втекла. Поранена впала на крісло, яке посунулось до груби та невдовзі почало тліти, спричинивши задимлення оселі.

На цей час усіх трьох зловмисників затримано на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудові розслідування тривають під процесуальним керівництвом Пологівської, Вознесенівської та Запорізької окружних прокуратур.

Відділ комунікації поліції Запорізької області